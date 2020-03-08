688 домов для переселенцев построят в этом году в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селах Северо-Казахстанской области в этом году построят 688 домов для семей, переселяющихся из трудоизбыточных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прошлом году сдали в эксплуатацию 428 индивидуальных жилых домов. Аким области Кумар Аксакалов подчеркнул, что дома в селах строят, в первую очередь, для обеспечения рабочей силой агроформирований. По его словам, там, где создаются условия, текучесть кадров ниже.

«Надо сделать так, чтобы люди сами строили жилье для себя. Это лучший вариант. 7 млн тенге предусмотрены в бюджете на строительство дома, из них 1,5 млн тенге – это заработная плата. Люди, переезжающие к нам из Нур-Султана и трудоизбыточных регионов страны, имеют возможность построить жилье для себя. В прошлом году только район Шал акына этот механизм реализовал. Восемь семей построили для себя дома», - сказал аким области.

В трех районах жилье построили некачественно. Глава региона поручил увеличить срок гарантии на построенные дома до 3 лет.

«Есть вопросы по качеству строительства жилья. В Аккайынском, Жамбылском и Есильском районах нужно, чтобы подрядчики устранили все свои ошибки в рамках гарантии. Более того, срок гарантии должен быть увеличен до 3 лет. Указать это нужно прямо в договоре. Чтобы сразу строили качественно. В 2020 году запланировать в бюджете средства на подъездные пути, благоустройство. По ходу строительства жилья возникают эти вопросы. Прошлогодних ошибок быть не должно», - поручил К.Аксакалов.

Аким области вновь напомнил, каким образом предоставляется жилье для переселенцев.

«По итогам прошлого года инвестиции в жилищное строительство выросли на 44%. Неплохой рост. 250 тысяч квадратных метров жилья построено. Более 9,5 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Из них более 3 тысяч – в селе. У нас давно не было таких темпов роста жилья в селе», - резюмировал К.Аксакалов.