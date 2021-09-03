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687 млн тенге обналичила ОПГ в Кызылординской области

3 Сентября 2021 13:40
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687 млн тенге обналичила ОПГ в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая на протяжении двух лет занималась выпиской фиктивных счетов-фактур. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Финансовой разведкой выявлено, что руководитель и 5 ответственных лиц ТОО «НаурызСтройПроект» на системной основе выписывали фиктивные бухгалтерские документы ряду предприятий за вознаграждение в размере 6% от общей суммы договора.

Далее следствием установлено, что ТОО «НаурызСтройПроект» не имеет штата работников, имущества и производственно-технической базы, а работы (услуги), указанные в документах, фактически не выполнялись. В результате государству нанесен ущерб на сумму 687 миллионов тенге.

Трое членов ОПГ приговорены к 2 годам лишения свободы, еще трое – к 2 годам условно.

Часть причиненного ущерба в размере 105 миллионов тенге уже взыскано в доход государства.


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#Кызылординская область   #Борьба с преступностью  
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