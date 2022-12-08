683 тысячи гектаров пастбищных земель не хватает животноводам Жамбылской области

8 Декабря 2022, 07:43

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О возврате неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в государственный фонд шла речь в акимате Жамбылской области. На повестке заседания стояли также вопросы по возврату неиспользуемых по целевому назначению пастбищных угодий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области проведен поэтапный анализ эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, разработана Карта сельхозземель по каждому сельскому округу, подготовлены методические рекомендации по соблюдению норм земельного законодательства.

В ходе заседания было отмечено, что в результате совместных с органами прокуратуры исследований по сельским округам выявлена нехватка 683 тысячт гектаров пастбищ.

Руководитель управления земельных отношений Бахтияр Копбосынов отметил, что работа по урегулированию ситуации проводится по пяти направлениям.

«Для решения проблемы акимам районов поручено принять меры по пяти основным направлениям. Во-первых, земли запаса, которые расположены за пределами населенных пунктов, необходимо закрепить за сельскими округами. Во-вторых, принято решение о возврате в госсобственность пастбищных земель, расположенных в радиусе пяти километров от сел. Эти земли тоже будут закреплены за сельскими округами. В-третьих, рассматриваются вопросы использования пастбищ, которые находятся на землях лесного фонда. В-четвертых, с землепользователями подписывается меморандум, согласно которому они обязуются не препятствовать выпасу скота. И, наконец, в-пятых, необходимо вернуть в оборот не используемые сельхозземли».

Председательствовавший на совещании глава региона Нуржан Нуржигитов раскритиковал работу по возврату неиспользуемых сельхозземель, указав на отсутствие реальных результатов, неправильное проведение анализа, на то, что до сих пор не налажено взаимодействие с центральными исполнительными органами.

«Конкретных результатов нет, - сказал глава региона. - Всю эту работу можно было бы провести за два года, если бы каждый из вас с ответственностью подошел бы к ее организации. Нужно еще раз провести анализ наличия неиспользуемых пастбищ. Важно тесно сотрудничать с Министерством сельского хозяйства. Акимы районов начинают действовать только тогда, когда им об этом напоминают. Каждый аким должен владеть реальной ситуацией, а не докладывать неверную информацию, которую для вас подготовили ваши подчиненные. Из-за этого многие данные не совпадают. Пора уже менять подходы к работе».

«Заместители акимов районов, которые не уделяли должного внимания данной работе, будут привлечены к дисциплинарной ответственности», - подчеркнул аким области.

В пресс-службе акимата Жамбылской области отметили, что ранее по итогам полугодия к дисциплинарной ответственности был привлечен руководитель управления земельных отношений.

Нуржан Нуржигитов по итогам совещания возложил конкретные задачи на ответственных лиц и поручил своему заместителю Канатбеку Мадибеку держать ход выполнения поручений на контроле, отметив при этом, что если не будет налажена системная работа в этом направлении, в дальнейшем будут приняты еще более жесткие меры.

По данным управления земельных отношений акимата Жамбылской области, общая площадь пастбищных земель в регионе составляет 8,1 млн га. Поголовье выпасаемого на пастбищах скота насчитывает более 860 тысяч голов. Из-за нехватки пастбищ многие сельчане не соблюдают ветеринарные требования по содержанию животных в личных подсобных хозяйствах.

Жамбылская область один из регионов, где традиционно развита животноводческая отрасль сельского хозяйства благодаря обширным пастбищам, представляющим собою естественную кормовую базу. Это позволяет производить мясо высоких вкусовых качеств, пользующееся спросом, как у отечественных, так и у зарубежных потребителей.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Жамбылской области составляет более 4,6 млн га, в том числе пашни 781,8 тысячи га. Пастбища занимают большую часть земель сельскохозяйственного назначения – 3,5 млн га.

В отарах животноводческих хозяйств содержится в общей сложности 4,3 млн голов крупного и мелкого рогатого скота. Треть поголовья составляют племенные животные. Среди регионов Казахстана Жамбылская область много лет находится в числе лидеров по развитию племенной работы в животноводстве.

В целом в животноводстве региона наблюдается рост поголовья практически всех видов скота.

По данным облсельхозуправления, численность крупного рогатого скота в хозяйствах области составляет более 503 тысяч голов, рост по сравнению с 2021 годом 101,5%, овец и коз – 3,6 млн голов (рост 106,2%), лошадей - 168 тысяч голов (109,9%), верблюдов - 8 тысяч голов (100.1%). Помимо этого, в хозяйствах содержится 2,1 млн голов птиц (в 2021 году - 1,9 млн).

«Жамбылская область одной из первых начала работу по изучению земельных ресурсов. Теперь в регионе ищут решения задачи разумного и эффективного использования фонда сельхозземель. Земля должна быть в обороте, ее надо использовать по-хозяйски, чтобы от нее была весомая отдача. Надо расширять посевные площади, использовать пастбищные ресурсы на местном уровне. Жамбылский регион имеет все возможности для решения вопросов сбалансированного использования пастбищных угодий, увеличения поголовья скота, создания прочной кормовой базы», - считают в ведомстве.