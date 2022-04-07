683,6 тысячи гектаров пастбищ не хватает аграриям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Дефицит пастбищ и целевое использование сельхозземель в Жамбылской области обсуждали в Таразе на совещании под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы постоянно говорим о важности целевого использования сельхозземель, даются конкретные поручения, но они не выполняются, ответственные управления не доводят начатую работу до завершения. Необходимо составить земельную карту каждого сельского округа, указать, сколько пастбищ и посевных площадей имеется, используются ли по целевому назначению, численность поголовья скота в хозяйствах. Выявленные недостатки следует устранить, собрать информацию и по личным подсобным хозяйствам и всю эту информацию внести в электронную базу. Тогда и жителям все будет понятно»,- сказал Бердибек Сапарбаев.

Руководитель облуправления земельных отношений Бахтияр Копбосынов отметил, что для урегулирования ситуации за сельскими округами закреплено 227,5 тыс га пастбищных угодий из земель запаса.

«В результате совместных с органами прокуратуры исследований по сельским округам выявлена нехватка 683,6 тыс га пастбищ. Поголовье скота находится в основном во владении жителей и нарушены устоявшиеся традиции выпаса скота, сельским округам не хватает пастбищных угодий, закрепленных за ними», - сказал он.

Глава ведомства отметил, что работа по урегулированию ситуации проводится по пяти направлениям. Это вовлечение в оборот пастбищ и сенокосов лесного фонда, возврат пастбищ в радиусе пяти километров от населенных пунктов, а также пастбищ и сенокосов лесного фонда, подписание меморандумов с землепользователями, выявление неосвоенных пастбищных угодий и возвращение их в госсобственность.

«Возвращено в госсобственность 13,6 тыс га пастбищных земель, 106,1 тыс га пастбищ и сенокосов лесного фонда переданы в аренду 158 землепользователям. Подписаны меморандумы с представителями 2 071 агроформирования, в их распоряжении 490 тыс га, что дает возможность населению пасти скот. Выявлено 252,3 тыс га неосвоенных и находящихся в пользовании с нарушением требований закона пастбищных угодий, из них 106,3 тыс га возвращено в госсобственность», - пояснил спикер.

Руководитель облуправления цифровых технологий Руслан Нокрабеков отметил, что на сегодняшний день, по информации центральных государственных органов, региональный геопортал готов на 100 процентов.

«Мы часто говорим населению, что нужно увеличивать площадь посевных земель, поголовье скота и обеспечивать себя мясом, молоком, овощами. А им негде скот пасти. Мы должны разъяснить жителям, что, если в хозяйстве содержится большое поголовье, то необходимо воспользоваться свободными пастбищными угодьями за пределами села. Для этого необходимо правильно разработать земельные карты и представить их сельчанам. Работа по выявлению неосвоенных земель и возврату в госсобственность пока не дает конкретных результатов. Необходимо активизировать работу в этом направлении. То же самое касается и увеличения площади посевных земель. Каждая семья должна эффективно использовать приусадебные участки и обеспечивать себя сельхозпродукцией. Управления, акиматы должны принять комплексные меры. Цены на социально значимые продукты питания также должны быть на постоянном, жестком контроле», - подчеркнул аким области.



