68 граждан Казахстана ожидают вылета в Катовице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Два эвакуационных борта авиакомпании «Air Astana» уже вывезли из Украины 299 человек, которые уже прибыли в Алматы и Нур-Султан из г. Катовице (Польша). Вместе с тем, на 3 марта прорабатывается отправка третьего эвакуационного борта, передает пресс-службу МИД РК.

На сегодня в г. Катовице ожидают вылет 68 граждан РК. Ряд ранее прибывших граждан приняли решение остаться на территории ЕС. Кроме того, организован выезд на украино-польскую границу 57 граждан из Киева и 32 граждан из Львова.

Как сообщалось ранее, Министерством иностранных дел и загранучреждениями РК с начала эвакуации сограждан из Украины оказано содействие в выезде 431 гражданину РК, в том числе в Польшу – 404 человека, Молдову – 21, Венгрию – 5, Словакию – 1.

По информации, представленной НПП «Атамекен», на территории Украины, после начала боевых действий, осталось 55 единиц автотранспорта с 47 водителями – гражданами Республики Казахстан и 8 водителями гражданами иностранных государств.

В настоящий момент из 55 автотранспортных средств при содействии казахстанских дипломатов на территорию России было обеспечение пересечение украинско-российской границы 13 автотранспортных средств с водителями, 8 в Молдову и 3 в Польшу. По имеющимся данным, 31 автотранспортных средств казахстанских перевозчиков остаются на территории Украины.

В зависимости от месторасположения граждан и грузоперевозчиков загранучреждения РК в России, Беларуси, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдове поддерживают с ними связь и прорабатывают с властями страны пребывания эвакуацию через их территории, а также предлагают наиболее безопасные эвакуационные маршруты.







