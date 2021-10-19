68 человек скончались за месяц от коронавируса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. Общее число летальных случаев достигло 260, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, за последний месяц коронавирус стал причиной гибели 68 жителей региона.

Рост ежесуточного числа инфицированных в регионе начался во второй половине сентября. Начиная с 6-го октября, в области регистрируют ежедневно более 100 новых случаев. Наибольшее число инфицированных в этом месяце выявили 15-го октября – 162 человека. За минувшие сутки – еще 128 новых случаев. Таким образом, с начала октября в области зарегистрировали 2 192 положительных результата на коронавирус. Тогда как за весь сентябрь эта цифра составляла 2 268.

На утро 19 октября, в инфекционных стационарах находятся 759 пациентов с коронавирусом. Загруженность составляет 47%. В реанимации – 51 человек. Загруженность реанимационных коек – 44%.

Напомним, из-за роста числа инфицированных и госпитализаций в регионе увеличили коечный фонд в инфекционных стационарах и реанимациях.

По распространению коронавируса область находится в «красной» зоне. С 9 октября ужесточили карантинные ограничения.

Ранее санитарные врачи отмечали низкие темпы вакцинации в регионе, что, по их мнению, негативно сказывается на эпидемиологической ситуации. Согласно скорректированному плану, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 374 тысячи человек. На утро 19 октября, первый компонент вакцины получили 247 176 жителей области, полный курс вакцинации прошли 229 524 человека.