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6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

27 Июля 2021 08:00
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6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6797 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1537,

город Алматы - 1207,

город Шымкент - 382,

Акмолинская область - 195,

Актюбинская область - 175,

Алматинская область - 260,

Атырауская область - 480,

Восточно-Казахстанская область - 333,

Жамбылская область - 141,

Западно-Казахстанская область - 136,

Карагандинская область - 796,

Костанайская область - 209,

Кызылординская область - 163,

Мангистауская область - 254,

Павлодарская область - 207,

Северо-Казахстанская область - 142,

Туркестанская область - 180.

Всего в стране выявлено 542703 заболевших.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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