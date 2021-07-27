Новости
6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
27 Июля 2021 08:00
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6797 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеПневмония с признаками коронавируса: 24 летальных случая за сутки в Казахстане Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса Дорогостоящие операции на диафрагме провели 35 карагандинцам за счёт медстрахования
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1537,
город Алматы - 1207,
город Шымкент - 382,
Акмолинская область - 195,
Актюбинская область - 175,
Алматинская область - 260,
Атырауская область - 480,
Восточно-Казахстанская область - 333,
Жамбылская область - 141,
Западно-Казахстанская область - 136,
Карагандинская область - 796,
Костанайская область - 209,
Кызылординская область - 163,
Мангистауская область - 254,
Павлодарская область - 207,
Северо-Казахстанская область - 142,
Туркестанская область - 180.
Всего в стране выявлено 542703 заболевших.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Более 87 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса - Минздрав
- Пневмония с признаками коронавируса: 24 летальных случая за сутки в Казахстане
- Еще 2625 казахстанцев выздоровели от коронавируса
- Дорогостоящие операции на диафрагме провели 35 карагандинцам за счёт медстрахования
- Число больных COVID-19 в тяжелом состоянии назвали в Атырауской области
- Новые карантинные меры вводят в ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн