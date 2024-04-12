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    12:14, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    673 тысячи женщин работают во вредных условиях в Казахстане

    673 тысячи женщин работают во вредных условиях в Казахстане
    Фото: primeminister.kz

    В прошлом году в стране на производстве получили травмы 249 женщин, 9 из них погибли. Об этом сообщил председатель федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалди Даулеталин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В 2023 году пострадали 249 рабочих, из них 9 женщин скончалось. 673 тысячи женщин работают во вредных и иных неблагоприятных условиях труда. Из них 88 тысяч женщин работают в условиях, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, 23 тысячи работают при высоком уровне шума и вибрации, 17 тысяч работают при высоком уровне запыленности и загазованности. В связи с этим наша позиция заключается в том, что труд не должен убивать или калечить человека и не должен причинять вред здоровью, — заявил Сатыбалды Даулеталин, выступая на форуме трудящихся женщин Казахстана.

    Также председатель федерации поднял вопросы дискриминации и насилия в отношении людей в сфере труда.

    — Одним из актуальных вопросов в сфере труда во всем мире является обеспечение защиты от дискриминации и насилия на рабочем месте. В казахстанском обществе тоже есть эта проблема. 8,9% принявших участие в опросе заявили, что сталкивались с такой ситуацией. Гендерная политика в сфере труда, борьба с насилием и притеснениями — главная задача профсоюза, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что пострадавшим от паводков выделено 186 мест в профсоюзных санаториях в РК.

    Теги:
    Казахстанцы Казахстан Работа Здоровье Женщины Безопасность
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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