+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.19 EUR 425.08
RUB 6.04 CNY 54.99
Скачать
Новости
Вся лента >>>

670 тысяч га сельхозземель в СКО возвращено в госсобственность - Кумар Аксакалов

28 Ноября 2019 17:20
Поделиться:
670 тысяч га сельхозземель в СКО возвращено в госсобственность - Кумар Аксакалов

НУР-СУЛТАН - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - За последние четыре года в госсобственность возвращено 670 тысяч гектаров земель сельхозназначения в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Более 11 тыс гектаров земли выведут из аренды на «Байконуре»
Выявлять неиспользуемые земли в Актобе будет специальная рабочая группа Более 304 тысяч га неиспользуемых земельных участков выявила прокуратура в Жамбылской области Почему в Алматы и Нур-Султане не дают земли под ИЖС

«Серьезным вопросом для нас остается эффективное использование земель. Есть поручение Президента – кто плохо работает на земле, у того землю надо изымать. В регионе за последние четыре года в госсобственность возвращено 670 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Вместе с тем, если раньше по законодательству не используемые в течение пяти лет земли подлежали изъятию, то сейчас внесли изменения в закон, сейчас - в течение двух лет»,- рассказал аким в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, данную работу нужно еще совершенствовать.

В целом, по данным Кумара Аксакалова, регион является одним из лидеров по производству сельского хозяйства. За три года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,3 раза. В структуре экономики области сельское хозяйство занимает четверть ВРП.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Сельское хозяйство, Земельный вопрос (законопроекты),
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив