670 тысяч га сельхозземель в СКО возвращено в госсобственность - Кумар Аксакалов

НУР-СУЛТАН - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - За последние четыре года в госсобственность возвращено 670 тысяч гектаров земель сельхозназначения в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серьезным вопросом для нас остается эффективное использование земель. Есть поручение Президента – кто плохо работает на земле, у того землю надо изымать. В регионе за последние четыре года в госсобственность возвращено 670 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Вместе с тем, если раньше по законодательству не используемые в течение пяти лет земли подлежали изъятию, то сейчас внесли изменения в закон, сейчас - в течение двух лет»,- рассказал аким в ходе пресс-конференции в СЦК.

По его словам, данную работу нужно еще совершенствовать.

В целом, по данным Кумара Аксакалова, регион является одним из лидеров по производству сельского хозяйства. За три года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,3 раза. В структуре экономики области сельское хозяйство занимает четверть ВРП.