670 тысяч га сельхозземель в СКО возвращено в госсобственность - Кумар Аксакалов
НУР-СУЛТАН - ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - За последние четыре года в госсобственность возвращено 670 тысяч гектаров земель сельхозназначения в Северо-Казахстанской области. Об этом сообщил аким региона Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Серьезным вопросом для нас остается эффективное использование земель. Есть поручение Президента – кто плохо работает на земле, у того землю надо изымать. В регионе за последние четыре года в госсобственность возвращено 670 тысяч гектаров земель сельхозназначения. Вместе с тем, если раньше по законодательству не используемые в течение пяти лет земли подлежали изъятию, то сейчас внесли изменения в закон, сейчас - в течение двух лет»,- рассказал аким в ходе пресс-конференции в СЦК.
По его словам, данную работу нужно еще совершенствовать.
В целом, по данным Кумара Аксакалова, регион является одним из лидеров по производству сельского хозяйства. За три года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,3 раза. В структуре экономики области сельское хозяйство занимает четверть ВРП.
- До 38 млрд тенге увеличится финансирование на ремонт автодорог в СКО
- В СКО предлагают вести профилактику коррупции в семьях полицейских
- Свыше 763 тысячи тонн зерна нового урожая собрали в Жамбылской области
- Свекловоды Жамбылской области получили рекордный урожай
- 30 человек в день обращаются с уличными травмами за медпомощью в Петропавловске
- 60 тысяч североказахстанцев получили противогриппозные прививки за счет местного бюджета
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана