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67 тысяч туркестанцев получили поддержку в рамках госпрограммы «Еңбек»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Ноября 2020, 20:49
67 тысяч туркестанцев получили поддержку в рамках госпрограммы «Еңбек»

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 ноября т.г. в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» в Туркестанской области была оказана поддержка 67 тысячам граждан, из которых более 48 тысяч были трудоустроены на постоянные или субсидируемые рабочие места. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

Житель города Арыси, 24-летний Айдос Досымжан, долгое время не мог найти работу, которая бы его устраивала. В центре занятости ему предложили несколько вакансий на выбор, и он решил устроиться социальным работником в коммунальное государственное учреждение «Социальное обслуживание на дому» при отделе занятости и социальных программ своего города.

«В центр занятости мне посоветовал обратиться друг, который уже воспользовался возможностью найти работу по программе. Социальным работником я работаю на протяжении пяти месяцев. Причем три из них – уже перейдя в штат организации как постоянный сотрудник. Мне тут нравится, есть перспективы», – рассказал молодой человек.

Другой участник госпрограммы «Еңбек» Алимжан Хасан получил постоянную работу в молодежном ресурсном центре города Жетысая. В этом же регионе, но уже в Детско-юношескую спортивную школу №1 устроился Эламан Турдымуратов.

Кроме того, особое внимание в Туркестанской области уделяется развитию предпринимательской инициативы. Так, в рамках госпрограммы «Еңбек» жительница Сарыагашского района Фатима Рузиева получила микрокредит на льготных условиях, приобрела 15 швейных машин и открыла цех по пошиву камуфляжной одежды, дополнительно обеспечив работой 6 человек.

«Каждому обратившемуся мы стараемся дать максимально широкий выбор направлений, выбрать какая сфера им ближе. Приоритетное внимание оказывается молодежи и многодетным матерям. У последних, кстати, есть возможность работать на дому, не отрываясь от воспитания детей, открыв собственное дело за счет средств государственного гранта», – отмечает руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева.

По данным управления координации занятости и социальных программ региона, по состоянию на 1 ноября т.г. меры по содействию занятости в рамках Госпрограммы получили более 67 тыс. человек. Так, профессиональное обучение прошли почти 2 тыс. человек, гранты и льготные кредиты на развитие предпринимательской деятельности были выданы 10,5 тыс. человек, на постоянные рабочие места трудоустроены 23,7 тысячи граждан, а по молодежной практике – 6 тысяч человек. Социальные рабочие места были предоставлены 4 277 жителям региона, к общественным работам привлечены 20,4 тысячи человек.

Напомним, участниками программы «Еңбек» по Казахстану в этом году стали более 580,9 тысячи человек, которые получили различные виды поддержки. 379,5 тыс. человек были трудоустроены, из них 231,5 тысячи – на постоянную работу, на субсидируемые государством рабочие места трудоустроено 198 тысяч. Предоставлено 12 тыяч льготных кредитов и 34 тысячи безвозмездных грантов, краткосрочное обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес» прошли 33,2 тысячи человек.


Туркестанская область   Минтруда РК   Занятость  
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