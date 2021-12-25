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67 нетрезвых водителей выявили в одном из районов Туркестанской области

25 Декабря 2021 10:29
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67 нетрезвых водителей выявили в одном из районов Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях соблюдения правил дорожного движения, сотрудники полиции Отырарского РОП на ежедневной основе проводят рейдовые и профилактические мероприятия. Водителей предупреждают о необходимости быть бдительными на дорогах, не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу, а главное не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Однако несмотря на это, водителей, управлявших в состоянии алкогольного опьянения, меньше не становится. Только в Отырарском районе полицейские с начала текущего года выявили 67 случаев управления в нетрезвом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

К примеру, инспекторы патрульной полиции МПС Отырарского РОП старший сержант Ербол Амиркулы и лейтенант полиции Нурдаулет Жандарбеков на одной из центральных улиц заметили автомашину, водитель которой не включил задние фары. Полицейские указали нарушителю остановиться, однако последний проигнорировал их требования и попытался скрыться. Преследуя водителя на служебной автомашине, стражи порядка догнали автомобиль всего за 10 минут. При проверке документов установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, которое также подтвердило медицинское освидетельствование.

В отношении него составили административные протокола по трем статьям КоАП: ст. 608 КоАП «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства в управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», ст. 613 «Управление транспортным средством сотрудником органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля через государственную границу РК в пунктах пропуска автотранспортных средств и постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, невыполнение требований сотрудника органов военной полиции уклонение от прохождения освидетельствования на состояние опьянения» и ст. 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств». В настоящее время собранные документы направлены в суд для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают водителей и иных участников дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.

«Не стоит садиться за руль в алкогольном опьянении, превышать скорость и выезжать на полосу встречного движения, что может привести к непоправимым последствиям и гибели людей. Водители помните, дорога ошибок не прощает!» - напомнили в полиции.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Транспорт   #Дороги  
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