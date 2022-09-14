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67 лесных пожаров произошло с начала года в ВКО

Редактор:  
Алла Серикбаева
14 Сентября 2022, 17:38
67 лесных пожаров произошло с начала года в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области в пожароопасный период спасатели работают в усиленном варианте несения службы, выезжая на загорания травы до 15-20 раз в сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сухая трава, человеческий фактор и погодные условия повышают риск возникновения пожаров. Для обеспечения пожарной безопасности в области создано 46 мобильных групп с численностью 270 человек из числа сил гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и МИО, которыми проведено 696 рейдовых мероприятий.

«Чтобы избежать распространения неконтролируемого пожара, необходимо проводить противопожарную опашку на границе с лесными и степными участками, населенными пунктами и дачными участками.», - отмечают специалисты ДЧС ВКО.

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Опашку должны осуществлять все без исключения владельцы и арендаторы земель, прилегающих к лесным и степным массивам.

Для проведения опашки используют бульдозеры и тракторы, оснащенные плугами и фрезами, которые переворачивают и крошат почву. Если на территории, по которой пройдет техника, растут отдельные деревья и кустарники, они подлежат вырубке. В результате образуется минерализованная полоса, которая препятствует распространению огня.

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Минерализованная полоса сможет сдержать распространение огня до прибытия сил осуществляющих тушение природных пожаров, либо защищающих населенный пункт.

Проведя анализ, специалисты установили, что местными исполнительными органами на территории области проведено устройство минерализованных полос в лесных массивах протяженностью 115 км, уход за минерализованными полосами обеспечен на 777 км, вдоль железных дорог минерализованные полосы на 2435 км, в лесных массивах на 60 км, уход за которыми обеспечен на 940 км.

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С начала 2022 года в Восточном Казахстане произошло более 70 загораний травы огнем уничтожено более 1480 га, 67 лесных пожаров на площади 5714 га, 5 степных пожаров на площади 542 га. Причинами возгораний стало неосторожное обращение населения с огнем, грозовые молнии и их вторичные воздействия.

Возбуждены и рассмотрены 9 административных материалов по статье 336 КРКобАП «Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов» и 30 материалов по ч. 1 ст. 410 КРКобАП.

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Восточно-Казахстанская область   Пожар   ДЧС  
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