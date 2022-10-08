67 инвестпроектов в сфере АПК заработают в Жетысуской области

ЖЕТЫСУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области в ближайшие три года заработают 67 инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса стоимостью около 32 млрд тенге. Об этом рассказал министр сельского хозяйства во время своей первой рабочей поездки в новый регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Ербол Карашукеев посетил уже действующие сельхозпредприятия. В частности в области имеется 36 молочно-товарных ферм на 8,3 тысячи голов. Одна из таких, где побывал министр, в этом году инвестировала дополнительно 900 млн тенге на расширение производства. Сейчас на МТФ ИП «Каримов» имеется 900 голов крупного рогатого скота, 600 из которых дойные. Глава Минсельхоза рассказал о планируемых нововведениях в части субсидирования отрасли. Сельхозтоваропроизводители, претендующие на получение субсидий за сданное заводам молоко, должны будут иметь машинное доение с молокопроводом. Это необходимо для обеспечения безопасности продукции. В то же время норма не коснется кооперативов по сборке молока с личных подсобных хозяйств.

Посмотрел Ербол Карашукеев, как работает один из племенных центров - ТОО «Асыл», который призван сохранять и приумножать генофонд племенных животных. Криоконсервация семени здесь проводится на высокотехнологичном оборудовании.





Фермеров региона между тем беспокоит вопрос новых правил субсидирования животноводства, в частности в предложенном варианте предусматривается исключение субсидирования племенных, дистрибьюторных центров за услуги искусственного осеменения маточного поголовья КРС. Фермеры опасаются, что оптимизация данного вида господдержки приведет к увеличению безпородного скота и снижению продуктивности.

Ербол Кашаукеев пояснил, что субсидирование селекционно-племенной работы - самый коррумпированный вид субсидии. На него приходится 41% всех нарушений.

«Есть много фактов, выявленных Антикором, когда заключались фиктивные договоры, фиктивно оказывались услуги и за это получали деньги. Сейчас этот вопрос рассматривается в рамках рабочих групп. Конечно, селекционно-племенная работа будет сохранена. Но будут установлены инструменты контроля», - сообщил министр.

В целом, по словам главы Минсельхоза, благодаря поддержке Главы государства и Правительства общий объем субсидирования с учетом дополнительного выделения бюджетных средств составляет более 451 млрд тенге, что на 20% превышает уровень 2021 года, из них 53 млрд тенге предусмотрено на Жетысускую область.

Ознакомился Ербол Карашукеев и с ходом уборочной кампании в регионе. В регионе убрано 284,8 тысячи га зерновых, намолочено 658,6 тысячи тонн зерна при средней урожайности 23,1 ц/га. Что касается уборки сахарной свеклы, посевные площади корнеплода в регионе составили 6 тысяч га, а урожайность в этом году порядка 400-450 ц/га.

В ходе рабочей поездки министр сельского хозяйства также побывал на Коксуском сахарном заводе и встретился с сельхозтоваропроизводителями области.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства во время своей рабочей поездки в регион ознакомился с состоянием сахарной отрасли.

Фото: gov.kz