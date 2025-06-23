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    16:56, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    665 тысяч туристов из Китая посетили Казахстан

    665 тысяч туристов из КНР посетили Казахстан. Это стало возможным благодаря введению безвизового режима и увеличению количества авиарейсов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Туризм
    Коллаж: Министерство туризма и спорта РК

    — Прошлый год также стал знаковым для развития взаимного туризма: весной 2024 года в Пекине торжественно прошла официальная церемония открытия «Года туризма Казахстана в Китае». Это было не просто символическое событие, а началом масштабной работы по продвижению казахстанского туризма среди китайской аудитории. Было проведено 37 различных мероприятий, цель которых была одна: сделать Казахстан ближе и привлекательнее для китайских путешественников.Результаты не заставили себя ждать — поток туристов кратно возрос. Количество посетителей из КНР по итогам прошлого года составило 655 тысяч, что на 78% больше показателя 2023 года (2023 год — 367 тысяч), — сообщил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев на культурном форуме в NU.

    По его словам, это стало возможным благодаря введению безвизового режима и увеличению количества авиарейсов.

    — В этом году открываются новые авиамаршруты: Гуанчжоу — Алматы, Чэнду — Алматы, Шанхай — Алматы, Шанхай — Шымкент, а также Сиань — Шымкент. Стоит отметить, 29 мая был запущен первый туристский поезд по маршруту «Сиань — Алматы». Эта инициатива также приурочена ко II саммиту «Центральная Азия — Китай» и направлена на развитие культурного и гуманитарного обмена между двумя странами, — отметил Е. Еркинбаев.

    Также, по его данным, количество посетителей из КНР за период январь–май этого года составило около 280 тысяч, что на 42% больше показателя уже за аналогичный период 2024 года (197 429).

    Ранее сообщалось, что Алматы посетили полмиллиона туристов.

    Теги:
    Туризм Авиация Китай Общество Внешняя политика Казахстана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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