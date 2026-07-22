6600 неграждан по ошибке получили право голоса в США

Примерно 6600 неграждан США были по ошибке зарегистрированы для голосования в Нью-Джерси с 2023 по 2024 год из-за «ошибки в программном обеспечении», передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News .

Губернатор-демократ штата Нью-Джерси Майки Шеррилл заявила, что их имена будут удалены из списков избирателей и что неграждане были зарегистрированы не по своей вине, а из-за «серьезной программной ошибки в системе регистрации транспортных средств штата Нью-Джерси» в период с июня 2023 года по июнь 2024 года.

— Эти люди ответили «нет» на вопрос о том, являются ли они гражданами США, при подаче заявления на получение водительских прав и удостоверения личности, но по независящим от них причинам система все равно их зарегистрировала, — сообщила Шеррилл.

Хотя число неграждан, проголосовавших в Нью-Джерси, составляет ничтожный процент от общего числа избирателей штата, этот факт может подкрепить заявления президента Дональда Трампа о том, что на выборах в США голосует большое количество неграждан.

Президент США стремится убедить Конгресс принять закон SAVE America Act, который введет новые требования к удостоверению личности и подтверждению гражданства для участия в выборах.

Во вторник помощник генерального прокурора Хармит Диллон заявил, что Министерство юстиции расследует этот инцидент и запрашивает полные имена, даты рождения, гражданство, адреса и даты регистрации всех 6600 неграждан, а также данные о 400 человек, которые голосовали на прошлых выборах, включая время и место голосования.

В 2024 году власти штата Орегон объявили, что обнаружили административную ошибку, из-за которой в списки избирателей штата попали более 1200 неграждан. А в 2018 году власти Калифорнии заявили, что, возможно, случайно зарегистрировали 1500 неграждан.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выступил с обращением об уязвимости систем электронного голосования и подсчета голосов в США.