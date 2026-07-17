Трамп заявил о публикации секретных данных об уязвимости выборов в США

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к гражданам США, в ходе которого сообщил об уязвимости процесса голосования на предстоящих выборах в Конгресс и призвал народ к сплочению, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

В начале своего выступления Трамп заявил, что Соединенные Штаты переживают период экономического подъема, и перечислил, по его словам, ключевые достижения своей администрации.

По словам президента США, экономика страны находится в сильном состоянии: растут объемы инвестиций и занятость населения, существенно снизилась инфляция. Он также отметил, что налоговая реформа позволила уменьшить налоговую нагрузку на семьи, работников, пенсионеров и бизнес.

Кроме того, Трамп заявил, что фондовый рынок и пенсионные накопления достигли рекордных показателей. По его словам, благодаря новой политике цены на ряд рецептурных лекарств снизились на 70–90%, что, как ожидается, позволит сократить расходы на здравоохранение. Для получения информации о лекарственных препаратах, по его словам, создан сайт TrumpRx.gov. Также, как сообщил президент, начала действовать программа инвестиционных счетов для детей с налоговыми льготами, сведения о которой размещены на портале TrumpAccounts.gov.

— Сейчас мы — самая жаркая страна в мире. Америку уважают так, как никогда раньше. В Соединенные Штаты инвестируется больше денег, чем когда-либо в истории нашей страны. Сегодня работает больше американцев, чем когда-либо прежде. На этой неделе было объявлено, что инфляция продемонстрировала самое значительное месячное снижение более чем за шесть лет. Это лучший показатель за шесть лет, — заявил Дональд Трамп.

Президент США также заявил о значительных успехах в сфере обеспечения безопасности, борьбы с нелегальной миграцией и укрепления вооруженных сил.

По словам Трампа, граница США стала самой защищенной за всю историю страны.

— Наши границы, которые ранее были широко открыты, превратились в самые безопасные в истории нашей страны: за последние 14 месяцев в Соединенные Штаты не было допущено ни одного нелегала, — заявил он.

Президент США также сообщил, что, по его оценке, уровень преступности в стране продолжает снижаться.

— Преступность по всей стране резко падает, а уровень убийств находится на самом низком уровне с 1900 года, то есть более 125 лет назад, — сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома также заявил о рекордном увеличении финансирования вооруженных сил.

— На сегодняшний день у нас самые сильные и могущественные вооруженные силы в мире, — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп коснулся вопросов внешней политики.

— Мы победили в Венесуэле, которая сейчас работает с нами, добывая миллионы и миллионы баррелей нефти. Мы также добиваемся больших успехов в Иране, и вы увидите плоды этого труда очень, очень скоро, — заявил Дональд Трамп.

После этого президент перешел к теме обеспечения честности выборов, назвав ее одним из важнейших вопросов для страны.

— Ни одна страна не может быть великой без честных выборов. Нет доверия — нет величия. Каждый американец заслуживает того, чтобы знать, что, когда он отдаст свой голос, этот голос будет точно подсчитан в системе, и это необходимо для того, чтобы сделать эту систему безопасной, — заявил Дональд Трамп.

Президент США сообщил о принятом решении немедленно рассекретить и опубликовать ряд документов разведывательного сообщества, которые, по его словам, содержат сведения о серьезных уязвимостях американской избирательной инфраструктуры.

— Эти данные свидетельствуют о том, что существующая у нас избирательная система опасно подвержена взлому, эксплуатации и иностранному вмешательству, и это действительно так, — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, эта информация долгое время не доводилась до сведения американского общества.

— Эта жизненно важная информация в течение многих лет скрывалась от вас, нашего прекрасного, нашего великого американского народа. Но сейчас все меняется. Документы, которые мы опубликуем сегодня вечером, были собраны Целевой группой Белого дома, а также сотрудниками Президентского консультативного совета по разведке при поддержке руководителей наших высших разведывательных ведомств, — заявил он.

Президент США также сообщил, что ознакомиться с опубликованными материалами можно на сайте Белого дома.

— Наша цель при раскрытии этой информации состоит не в том, чтобы ослабить доверие к выборам, а в том, чтобы завоевать это доверие, выявляя уязвимые места и устраняя их очень быстро, — заявил Дональд Трамп.

По словам президента США, первый пакет документов содержит сведения о том, что начиная с избирательного цикла 2020 года Китай якобы получил незаконный доступ к данным американских избирателей.

Как утверждает Трамп, речь идет примерно о 220 млн записей, содержащих имена, адреса, номера телефонов, партийную принадлежность и другую конфиденциальную информацию, используемую при регистрации избирателей. По его словам, подобная утечка представляет серьезную угрозу безопасности американской избирательной системы.

По утверждению Трампа, второй пакет документов свидетельствует о том, что представители так называемого «глубинного государства» (Deep State), включая отдельных сотрудников разведывательного сообщества, якобы намеренно преуменьшали масштабы предполагаемого вмешательства Китая в выборы и скрывали эту информацию как от президента, так и от руководства страны.

По словам президента США, Конгресс и разведывательные структуры начали получать сведения о компрометации регистрационных данных избирателей еще в 2020 году, когда стало известно, что десятки миллионов записей в 18 штатах якобы были куплены, похищены или взломаны Китаем.

— Они не раскрыли ее ни мне, как президенту, ни кому-либо другому, и, насколько нам известно, они не проинформировали Конгресс. На самом деле, все, что они продолжали говорить, — «самые безопасные выборы в истории нашей страны» — стандартная фраза, — заявил Дональд Трамп.

Президент США также заявил, что, согласно публикуемым документам, Китай предпринимал и другие действия, направленные, по его утверждению, на влияние на американские выборы.

По словам Трампа, в одном из документов ЦРУ говорится, что в середине 2018 года руководство Коммунистической партии Китая якобы поставило задачу использовать внутренние и внешние силы, выступавшие против президента США, с целью снизить уровень его поддержки и воспрепятствовать переизбранию.

Кроме того, президент США заявил, что, начиная с 2018 года, Китай якобы предпринимал попытки повлиять сначала на промежуточные выборы, а затем и на президентскую кампанию 2020 года. По его словам, стратегия Пекина была направлена на подрыв доверия американского общества к действующему президенту.

По словам президента США, десятки аналитических материалов ЦРУ и АНБ, посвященных деятельности Китая, не были включены в ежедневные президентские брифинги.

— Все было утаено. Аналитики признали, что они, цитирую, намеренно распространяли информацию о ежедневном брифинге президента, чтобы скрыть информацию о действиях Китая, связанных с выборами. Другой сотрудник ФБР написал, что он руководствовался, цитирую, «теневым правительством», чтобы скрыть информацию о вмешательстве Китая в выборы, — заявил он.

В связи с этим президент США сообщил, что поручил Управлению директора национальной разведки, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ провести расследование.

— Сегодня я обращаюсь к Управлению директора национальной разведки, Министерству юстиции, ФБР и ЦРУ с просьбой расследовать, как и почему была скрыта такая важная информация, уволить тех, кто участвовал в сокрытии, и при необходимости выдвинуть уголовные обвинения против этих людей, — заявил Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, третий пакет документов посвящен вопросам безопасности электронных систем голосования.

Как утверждает Трамп, опубликованные материалы свидетельствуют о том, что электронные системы голосования и машины для подсчета бюллетеней уязвимы перед кибератаками и потенциальными манипуляциями.

— Сегодня вечером мы публикуем серию ранее засекреченных оценок разведывательного сообщества США и других отчетов, доказывающих, что нашему правительству давно известно, что эти машины чрезвычайно подвержены атакам, — заявил президент.

Трамп также процитировал один из документов, согласно которому противники США, а также негосударственные структуры, обладают возможностями для компрометации элементов американской избирательной инфраструктуры.

По словам президента США, в документах указывается, что наиболее уязвимыми являются централизованные базы данных регистрации избирателей, электронные базы бюллетеней и официальные интернет-ресурсы, связанные с проведением выборов.

По утверждению Трампа, четвертый пакет документов касается случаев предполагаемого сокрытия доказательств возможных нарушений в ходе выборов.

В частности, по его словам, среди опубликованных материалов содержатся документы ФБР, касающиеся расследования предполагаемых нарушений при масштабной регистрации избирателей в штате Мичиган.

— Сегодня вечером я прошу директора ФБР обеспечить полное расследование этого дела и сотрудничать с Министерством юстиции для привлечения к ответственности лиц, ответственных за любые преступления, — заявил Дональд Трамп.

Кроме того, по словам президента США, проведенный анализ регистрационных списков и открытых данных якобы выявил около 278 тыс. лиц, не являющихся гражданами США, но зарегистрированных для участия в федеральных выборах.

В завершение обращения Трамп призвал представителей обеих партий и независимых избирателей объединиться ради укрепления доверия к избирательной системе страны.

— Каждый американец, будь то республиканец, демократ, независимый или кто-то еще, должен согласиться с тем, что мы заслуживаем самой надежной, честной и беспристрастной избирательной системы в мире. Мы должны быть вместе, демократы, республиканцы, независимые, все, и это не должно быть партийным вопросом, — заявил Дональд Трамп.

Президент также сообщил, что поручил федеральным ведомствам уведомить власти всех штатов о необходимости исключения из списков избирателей лиц, не имеющих права голоса.

Ранее сообщалось, что в США продолжается борьба Республиканской и Демократической партий за контроль над Конгрессом.