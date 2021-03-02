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    08:00, 02 Март 2021 | GMT +6

    658 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 658 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 65, город Алматы - 102, город Шымкент - 17, Акмолинская область - 78, Актюбинская область - 5, Алматинская область - 48, Атырауская область - 24, Восточно-Казахстанская область - 55, Жамбылская область - 5, Западно-Казахстанская область - 46, Карагандинская область - 27, Костанайская область - 62, Кызылординская область - 6, Мангистауская область - 1, Павлодарская область - 77, Северо-Казахстанская область - 37, Туркестанская область - 3.

    Всего в стране выявлено 214089 заболевших.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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