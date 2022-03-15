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6500 тонн овощной продукции произведено в Мангистауском районе

Автор:  
Аружан Саптарова
15 Марта 2022, 04:37
6500 тонн овощной продукции произведено в Мангистауском районе

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауском районе Мангистауской области произведено 6500 тонн овощной продукции. Об этом сообщил аким Мангистауского района Тлек Кушмаганбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Урожай выращивается на территориях сел Жынгылды, Отес, Уштаган, Онды, Шайыр. 37 крестьянских хозяйств посеяли бахчевые культуры на площади 262 гектара, на 236 из которых используется установка капельного орошения. Произведено 6500 тонн продукции», - рассказал на брифинге Тлек Кушмаганбетов.

С его слов, в 2021 году в районе запущен тепличный комплекс «Нуржау» площадью 1 га, где к этому моменту собрано около 2 тысяч тонн продукции. Это примерно 600 килограммов в день. Сейчас томатами, выращенными в этой теплице, охвачен практически каждый магазин в районе.

Аким района добавил, что в целях орошения просубсидировано 85% затрат двух крестьянских хозяйств, использовавших воду из магистрального водопровода.

Акимат   Сельское хозяйство   Мангистауская область  
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