6500 абонентов остались без газа из-за экскаваторщика в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Из-за повреждения экскаваторщиком подземного газопровода высокого давления 6500 абонентов остались без газа в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазТрансГаза».

«ЧП произошло 30 сентября на объездной Алматинской трассе. Прибыв на место вызова в 22:12, аварийная бригада при обследовании выяснила, что предположительно при проведении земляных работ неизвестным трактором-экскаватором был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ду-315мм», - сообщили в пресс-службе «КазТрансГаза».

В результате от системы газоснабжения отключены 6500 абонентов, 35 единиц коммунально-бытовых предприятий, 6 промпредприятий.