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6500 абонентов остались без газа из-за экскаваторщика в Шымкенте

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Октября 2021, 10:18
6500 абонентов остались без газа из-за экскаваторщика в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Из-за повреждения экскаваторщиком подземного газопровода высокого давления 6500 абонентов остались без газа в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазТрансГаза».

«ЧП произошло 30 сентября на объездной Алматинской трассе. Прибыв на место вызова в 22:12, аварийная бригада при обследовании выяснила, что предположительно при проведении земляных работ неизвестным трактором-экскаватором был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ду-315мм», - сообщили в пресс-службе «КазТрансГаза».

В результате от системы газоснабжения отключены 6500 абонентов, 35 единиц коммунально-бытовых предприятий, 6 промпредприятий.

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