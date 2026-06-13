65 проектов по модернизации ЖКХ реализуют в области Жетысу

В области Жетысу в рамках МЭКС планируют реализовать 65 проектов на 78,8 млрд тенге, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

В области Жетысу готовят масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. В рамках Национального проекта МЭКС на платформе уже находятся 65 проектов субъектов естественных монополий на общую сумму порядка 78,8 млрд тенге. Речь идет о модернизации сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения — то есть систем, от которых напрямую зависит стабильность света, тепла и воды для жителей региона.

По данным департамента Комитета по регулированию естественных монополий по области Жетысу, на сегодняшний день износ сетей электроснабжения в регионе составляет 78,5%. За счет реализации проектов МЭКС этот показатель планируется снизить до 67,2%. В сфере теплоснабжения износ сетей и оборудования составляет 61% (цель — снизить до 54%). По направлению водоснабжения и водоотведения часть проектов будет связана с автоматизацией процессов, установкой современного оборудования и приборов.

Отдельное внимание уделяется городам региона. Так, в Текели износ сетей водоснабжения и водоотведения достиг 86%. После реализации проектов МЭКС планируется полностью обновить сети водоснабжения (износ снизится до 0%), а износ сетей водоотведения сократить до 53,4%. А в Талдыкоргане в текущем году начнется полная замена главной тепловой артерии города по улице Жансугурова. Трубам здесь исполнилось уже 46 лет, а их износ составляет 61%. Реконструкция этого участка обеспечит надежным теплом более 26 тысяч горожан.

Эти планы и конкретные механизмы их реализации были представлены в Талдыкоргане на воркшопе по вопросам Национального проекта МЭКС. В мероприятии приняли участие представители центральных госорганов, технического и финансового операторов, а также 17 субъектов естественных монополий из области Жетысу и Алматинской области.

Участникам разъяснили вопросы тарифной политики, финансирования, жилищной помощи и мер поддержки населения. Отдельное внимание было уделено подготовке проектов, прохождению необходимых процедур и взаимодействию с операторами.

По представленным данным, в 2026 году в области Жетысу планируется реализация 23 проектов на сумму 33,5 млрд тенге. Основная часть приходится на сферу электроснабжения — 16 проектов. Еще 2 проекта предусмотрены по теплоснабжению, 5 — в сфере водоснабжения и водоотведения. По ряду объектов уже определены подрядчики, часть находится на стадии конкурсов.

На 2027 год запланированы еще 42 проекта на общую сумму 45,3 млрд тенге. Основной объем также приходится на электроснабжение — 32 проекта. Кроме того, предусмотрен 1 проект в теплоснабжении и 8 проектов в сфере водоснабжения и водоотведения. Сейчас они также находятся на разных стадиях подготовки: от разработки до комплексной оценки и утверждения у технического оператора.

Таким образом, реализация всего пула из 65 проектов позволит кардинально обновить коммунальную инфраструктуру региона и снизить риски аварийных ситуаций. Как отметили спикеры, успешный результат зависит не только от денег, но и от качества подготовки проектно-сметной документации и скоординированной работы всех участников.

Во время открытой дискуссии участники обсудили практические вопросы на местах, а эксперт по стратегическим коммуникациям Акерке Берлибай провела сессию по работе с чувствительными темами и выстраиванию доверия с населением при разъяснении изменений в сфере ЖКХ.

О том, как модернизация ЖКХ повлияет на тарифы в Казахстане, читайте по ссылке.