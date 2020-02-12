65% площадей засевают с помощью высокопроизводительной техники в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На отчете перед населением аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал о темпах обновления сельхозтехники, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона подчеркнул, что обновление машинно-тракторного парка повлияло на проведение полевых работ в более оптимальные сроки. По его словам, в 2013-м году с помощью высокопроизводительной техники аграрии засевали 45% и убирали 40% посевных площадей. В 2019-м году площади возросли до 65% и 60%, соответственно.
За последние 3 года приобретено 4 725 единиц. новой техники на сумму более 90 млрд тенге, из них 658 тракторов и 705 зерноуборочных комбайнов.
«В этом году североказахстанские аграрии, в непростых погодных условиях смогли собрать более 5 млн тонн зерна. Все это благодаря технологиям, внесению минеральных удобрений и обновлению техники», - сказал К.Аксакалов.
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