65 объектов первичной медико-санитарной помощи откроют в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В этом году Абайской области планируется построить 450 тысяч м2 жилья. Об этом сообщил руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Айдын Бегимбеков на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«На сегодня реализуются такие национальные проекты, как «Сильные регионы – драйвер развития страны», «Ауыл - ел бесігі», «Модернизация сельского здравоохранения», «Комфортная школа». По области планируется открыть 65 объектов первичной медико-санитарной помощи.

В рамках проекта «Комфортная школа» в области откроется 11 школ. Строительство 5 из них начнется в этом году. Две из пяти школ будут построены в городе Семее – в микрорайоне Карагайлы и поселке Водный. Также начнется строительство образовательных учреждений в городе Аягоз, Аксуатском и Бескарагайском районах.

Строительство 11 школ планируется завершить в течение двух лет. Как известно, акимом области Нурланом Уранхаевым был подписан меморандум с KazMinerals по строительству школы на 1 200 мест. Это поможет решить вопрос дефицита ученических мест», - отметил Айдын Бегимбеков.

В Семее продолжается строительство 18 кредитных домов. В этом году по Абайской области планируется строительство еще 22 кредитных многоэтажных жилых дома. 19 - в Семее, 1 - в Курчатове, 2 – в Аягозе. Все строящиеся социальные объекты и жилые дома обеспечиваются инженерными сетями.

В этом году в Аксуатском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Завершается строительство ФОК в селах Бородулиха и Кайнар.

В рамках нацпроекта «Ауыл - ел бесігі» продолжается реконструкция Дома культуры села Приречное.