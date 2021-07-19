65% - новые лица- в Nur Otan поделились интересными фактами о своих депутатах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам прошедших этой зимой выборов состав фракций «Nur Otan» в маслихатах всех уровней обновился на 65%. В этой связи пресс-служба правящей партии на официальных аккаунтах в социальных сетях запустила рубрику, где знакомит казахстанцев со своими новыми депутатами. Многие из них прошли нелегкий жизненный путь и сегодня активно занимаются благотворительностью, поддержкой граждан с особыми потребностями и просто на личном примере демонстрируют силу духа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Один из них – Габит Сатмагамбетов, ставший депутатом столичного маслихата по итогам участия во внутрипартийных праймериз. Будущий народный избранник вырос в детском доме Павлодарской области, а в последующем был усыновлён. Получив юридическое образование, работал адвокатом, но в какой-то момент решил изменить свою жизнь, основав строительную компанию. С 2014 года им построено более 1 млн кв.м. жилья.

Добившись первых успехов, Габит Сатмагамбетов основал благотворительный фонд для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Его фонд помог уже более 2,5 тысячам казахстанцев. Более 200 многодетных семей, в том числе воспитывающих детей с особыми потребностями, получили ключи от квартир. Он также на постоянной основе организовывает акции по раздаче продуктовых корзин, ведет шефство над домами престарелых, обществом глухих и инвалидов, оплачивает курсы лечения и реабилитации детям с особыми потребностями на сумму более 100 млн тенге в год. Более 50 млн тенге личных средств он внес в строительство домов для пострадавших жителей города Арыс.

Еще один герой рубрики - депутат фракции «Nur Otan» города Шымкента Наргиза Керимбаева. Мама 5 детей создала собственное волонтерское движение, оказавшее благотворительную помощь более 12 тысячам граждан. Наргиза Керимбаева после трагедий в Мактаарале и Арыси лично посетила жителей пострадавших районов, снабдив их товарами первой необходимости.

Наргиза Керимбаева стала депутатом благодаря победе на внутрипартийных праймериз, по итогам которых состав фракции «Nur Otan» в маслихате Шымкента обновился на 75%, а представленность женщин увеличилась с 12 до 30%.Пример сильного духом показывает депутат Северо-Казахстанского областного маслихата Владимир Эрман. С детства он занимался кикбоксингом, но оставить любимый вид спорта пришлось из-за травмы, в результате которой он потерял возможность ходить. Однако закаленный с детства характер не позволил ему сдаться. После травмы нуротановец начал заниматься плаванием: сначала для укрепления мышц, потом – на профессиональном уровне. Сегодня Владимир Эрман не только мастер спорта международного класса по плаванию среди спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, но и известный активист, посвятивший себя общественной работе. Выступая защитником прав и интересов граждан с особыми потребностями, Владимир Эрман одним из первых выступил с инициативой создания в Петропавловске льготного социального такси для инвалидов. Кроме того, помог более 30 гражданам с ограниченными возможностями найти постоянную работу. Активный нуротановец регулярно участвует в акциях по раздаче продуктовых корзин малоимущим семьям и подготовке детей к школе.

Еще один яркий представитель партии – депутат Актюбинского областного маслихата Арман Есенжулов. Пройдя профессиональный путь от плавильщика завода до президента компании «Казхром», он активно занимается благотворительностью. Арман Есенжулов создал уникальный образовательный проект «Школа мастеров», который направлен на формирование кадрового резерва металлургов и развитие рабочих профессий. Учебу в этой школе прошли сотни специалистов, которые сегодня развивают горно-металлургическую отрасль страны. Ежегодно депутат возит на экскурсии в Актобе учеников сельских школ из малообеспеченных и многодетных семей, а в завершение ребята получают в подарок планшет, школьную и спортивную форму и полный рюкзак с канцелярскими принадлежностями.В рамках проекта «Планирование жизни и карьеры выпускников детских домов» депутат правящей партии взял на себя ответственность за судьбу трех воспитанников Калкаманского детского дома и двух детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята получили специальное образование, бесплатное проживание, питание, позже были трудоустроены на завод.

В сложное лето 2020 года «Казхром» поддержал медицинские учреждения Актобе, поставив в реанимации больниц более 6 тысяч кислородных баллонов. В период пандемии по инициативе Армана Есенжулова была оказана благотворительная помощь младшему медперсоналу, военным на блокпостах, одиноким пенсионерам.В качестве еще одного примера в партии привели депутата Западно-Казахстанского областного маслихата Нургазы Сатбаева, основавшего свой благотворительный фонд «Парасат 2018». По его инициативе, фонд оказывает помощь объединению инвалидов Теректинского района «Алтын шуак», оплачивает лечение за рубежом людям с тяжелыми заболеваниями. Кроме того, наш герой направил 10 млн тенге в региональный фонд борьбы с коронавирусом.Будучи отзывчивым человеком, Нургазы Сатбаев также помог решить жилищный вопрос четырем малообеспеченным и многодетным семьям. Для семьи из села Подстепное Теректинского района, в которой глухонемые родители воспитывают четверых детей и живут только на пособие, приобрел дом. Еще для одной многодетной семьи, воспитывающей шестерых детей, в течение года оплачивал съемное жилье до получения квартиры по очереди. Кроме того, депутат-нуротановец помог решить жилищный вопрос для дворника из села Жулдыз Казталовского района, который воспитывает семерых детей, а также сделал 50% взнос за мать-одиночку для приобретения квартиры через «Отбасы банк».Напомним, что по итогам выборов в местные представительные органы за «Nur Otan» в среднем проголосовало 82,4% избирателей. Средний возраст депутатов «Nur Otan» омолодился на 6 лет и составляет 45 лет. Представленность женщин увеличилась с 11 до 30%, молодежи в возрасте до 35 лет с 16 до 23%.



