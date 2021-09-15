65% населения Алматинской области вакцинировались от КВИ

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привито 719 941 человек, это 65% населения, вторым - 600 456 (55%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в Алматинскую область поступило 807 435 доз первого компонента вакцины. Из второго компонента вакцины получено 735 060 доз. На сегодняшний день в области осталось 87 494 доз первого компонента и 134 604 дозы второго компонента вакцины. На 15 сентября первым компонентом вакцины привито 719 941 (65%) человек, вторым привито 600 456 (55%) жителей», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

На сегодня в области зарегистрировано 47 540 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 34 250. За последние сутки зарегистрировано 240 случаев COVID-19, из них 190 симптомных и 50 бессимптомных случаев. Среди них детей до 14 лет - 59 и 11 случаев среди студентов.