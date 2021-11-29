65% населения Алматинской области полностью привились от COVID-19

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 34 случая коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние сутки зарегистрировано 34 случая КВИ. Из них три случая - среди детей до 14 лет», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

Заболеваемость COVID-19 в разрезе регионов области: Аксуский-1, Алакольский-5, Илийский-1, Карасайский-3, Каратальский- 2, Панфиловский-3, Талгарский-2, Уйгурский-2, г.Талдыкорган-14, г.Текели-1.

С начала пандемии в Алматинской области зарегистрировано 57 263 лабораторно подтвержденных случаев КВИ. Превышение областного показателя заболеваемости отмечается в городах Талдыкорган, Текели, а также Каратальском, Коксуском, Балхашском, Ескельдинском, Уйгурском, Талгарском, Панфиловском районах.

По состоянию на 29 ноября 2021 года в Алматинской области первый компонент вакцины получили 854 140 человек (71%). Второй компонент, то есть полный курс иммунизации прошли 782 900 человек (65%).