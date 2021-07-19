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    15:10, 19 Июль 2021 | GMT +6

    65 человек с «красным» статусом оштрафованы в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 65 человек с «красным» статусом оштрафованы за попытку посещения общественных мест, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

    В городе по проекту Ashyq осуществляют деятельность 2282 участника. В период с 9 по 14 июля фактов непроведения объектами минимального числа регистраций посетителей по QR-коду (check-in) не выявлено. 100 участников являются лидерами проекта Ashyq. В период с 26 апреля по 14 июля 211 недобросовестных участников исключены из проекта.

    При сканировании в Ashyq с 9 по 14 июля 31 человек с «красным» статусом оштрафован по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции. Всего с 28 апреля по 14 июля 65 человек с «красным» статусом оштрафованы по 30 МРП за нарушение режима самоизоляции.

    Чаще всего нарушители пытались пройти на объекты общественного питания, где выявлены 58 человек с «красным» и 13 с «желтым» статусом. На входах в ТРЦ выявлены 28 человек с «красным» и 10 с «желтым» статусом. 9 человек с «красным» статусом пытались пройти в аэропорт Алматы.

    «В этой связи городской штаб по недопущению дальнейшего распространения КВИ призывает горожан, находящихся на амбулаторном лечении, не нарушать режим самоизоляции и проявить гражданскую ответственность перед обществом. Лицам, находившимся в контакте с зараженными, также следует соблюдать режим самоизоляции и воздержаться от посещения мест массового скопления во избежание заражения других людей», - сообщили в РСК.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Ashyq Общество Алматы
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