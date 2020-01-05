65 человек эвакуировали из снежных заторов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с 31 декабря по 5 января на трассах 10 раз образовывались снежные заторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям начальник управления кризисных ситуаций Рустем Жумагалиев сообщил, что за праздничные дни спасатели эвакуировали из снежных заносов 22 единицы техники, 65 человек, в том числе 12 детей.

«В основном заторы происходили в районах южного направления, в частности в Айыртауском. Буквально вчера, 4 января, закрыли трассу «Тимирязево-Сарыколь». Там образовался снежный затор. Сейчас дорожные службы проводят очистку, движение возобновили. Сегодня открыты все трассы», - проинформировал Р.Жумагалиев.

Погода в праздничные дни североказахстанцев не баловала. Дороги из-за метели закрывали неоднократно. Штормовое предупреждение из-за сильного ветра и тумана объявили и на 5 января.



