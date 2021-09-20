645 км сетей газоснабжения построено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о ходе газификации жилых массивов, а также теплоэлектроцентралей, передает МИА «Казинформ».

«Столицу, как вы знаете, развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Жилищные условия – одна из важных составляющих комфортного проживания. Для повышения качества жизни в городе проводим работы по газификации: с прошлого отопительного сезона начали поэтапно подключать к газу ряд жилых массивов.

Встретился с жителями жилого массива Агрогородок, обсудили вопросы развития ЖМ, в том числе ход газификации. Полная газификация всего города завершится в 2023 году. Доступ подключиться к газу уже получили жители жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Железнодорожный, часть Агрогородка.

До ноября возможность подключиться к газу получат жители ЖМ Юго-Восток, Промышленный, Агрогородок (часть, которая не была подключена). Также АО «КазТрансГаз Аймак» ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный – по ним планируется обеспечить газом до конца года. По микрорайону «Казахаул» (Караоткел) ведется разработка проектно-сметной документации.

Таким образом, на системной основе продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей. Только за два года в столице построили 645 км внутриквартальных сетей газоснабжения. До конца года построим еще 17 км газораспределительных сетей.

Газификация - масштабный проект Елбасы. Проект позволяет, как повысить качество жизни горожан, так и значительно улучшить экологию города. В данном направлении также ведем работы по модернизации теплоэлектроцентралей: до конца текущего года оставшиеся водогрейные котлы переведем на газ, по ТЭЦ-3 выполнена корректировка проекта, возобновлены строительно-монтажные работы, в том числе и на водогрейной котельной. Если ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья, в том числе соцобъектов, адмзданий, то мощность водогрейных котлов превысит мощность ТЭЦ-3 в 2 раза. Котельные будут обеспечивать теплом в первую очередь те участки, где прогнозируется дефицит.

Данные вопросы находятся на контроле у руководства страны», - написал аким столицы.





Фото: Александр Куприенко