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64% избирателей проголосовали на выборах сельских акимов в Туркестанской области

25 Июля 2021 18:24
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64% избирателей проголосовали на выборах сельских акимов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области по состоянию на 16:00 часов 64% избирателей уже отдали свои голоса на выборах сельских акимов. Об этом сообщил председатель областной территориальной комиссии Алибек Умиралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Более 168 тысяч человек проголосовали на выборах сельских акимов в Туркестанской области

По словам председателя комиссии, в ходе выборов проголосовали 168 605 человек.

«В частности, избирательная явка составила: в городе Арыси – 7 488 человек (72%), Кентау – 5 755 (68%), Байдибекском районе – 2 562 (65%), Жетысайском районе – 17 329 (64 %), Казыгуртском районе – 12 189 (61%), Келесском районе – 20 498 (67%), Мактааральском районе – 10 793 (64 %), Ордабасинском районе – 4 705 (63%), в Отырарском районе – 8 350 (65%), Сайрамском районе – 10 874 (67%), Сарыагашском районе – 33 609 (63%), Сауранском районе – 6 160 (76%), Созакском районе – 10 070 (58%), Толебийском районе – 12 119 (55%), Тюлькубасском районе – 5 215 (60%), Шардаринском районе – 889 (70%)», - сказал Алибек Умиралиев на брифинге.

В 60 сельских округах количество кандидатов на пост акима составляет 166 человек. В некоторых селах на одно место претендуют до четырех кандидатов.

В областной территориальной комиссии сообщили, что грубых нарушений законодательства при проведении выборов не зарегистрировали.



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#Туркестанская область   #Выборы акимов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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