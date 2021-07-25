64% избирателей проголосовали на выборах сельских акимов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области по состоянию на 16:00 часов 64% избирателей уже отдали свои голоса на выборах сельских акимов. Об этом сообщил председатель областной территориальной комиссии Алибек Умиралиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 168 тысяч человек проголосовали на выборах сельских акимов в Туркестанской области

По словам председателя комиссии, в ходе выборов проголосовали 168 605 человек.

«В частности, избирательная явка составила: в городе Арыси – 7 488 человек (72%), Кентау – 5 755 (68%), Байдибекском районе – 2 562 (65%), Жетысайском районе – 17 329 (64 %), Казыгуртском районе – 12 189 (61%), Келесском районе – 20 498 (67%), Мактааральском районе – 10 793 (64 %), Ордабасинском районе – 4 705 (63%), в Отырарском районе – 8 350 (65%), Сайрамском районе – 10 874 (67%), Сарыагашском районе – 33 609 (63%), Сауранском районе – 6 160 (76%), Созакском районе – 10 070 (58%), Толебийском районе – 12 119 (55%), Тюлькубасском районе – 5 215 (60%), Шардаринском районе – 889 (70%)», - сказал Алибек Умиралиев на брифинге.

В 60 сельских округах количество кандидатов на пост акима составляет 166 человек. В некоторых селах на одно место претендуют до четырех кандидатов.

В областной территориальной комиссии сообщили, что грубых нарушений законодательства при проведении выборов не зарегистрировали.



