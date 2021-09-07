6362 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 622,

город Алматы - 582,

город Шымкент - 530,

Акмолинская область - 274,

Актюбинская область - 912,

Алматинская область - 389,

Атырауская область - 548,

Восточно-Казахстанская область - 111,

Жамбылская область - 194,

Западно-Казахстанская область - 151,

Карагандинская область - 993,

Костанайская область - 73,

Кызылординская область - 116,

Мангистауская область - 225,

Павлодарская область - 423,

Северо-Казахстанская область - 175,

Туркестанская область - 44.

Итого выздоровевших в Казахстане - 727989.