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    08:15, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    6362 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6362 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 622,

    город Алматы - 582,

    город Шымкент - 530,

    Акмолинская область - 274,

    Актюбинская область - 912,

    Алматинская область - 389,

    Атырауская область - 548,

    Восточно-Казахстанская область - 111,

    Жамбылская область - 194,

    Западно-Казахстанская область - 151,

    Карагандинская область - 993,

    Костанайская область - 73,

    Кызылординская область - 116,

    Мангистауская область - 225,

    Павлодарская область - 423,

    Северо-Казахстанская область - 175,

    Туркестанская область - 44.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 727989.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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