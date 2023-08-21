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    10:46, 21 Август 2023 | GMT +6

    633 млн тенге выделили для закупа 71 беспилотника для МЧС Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из резерва Правительства РК выделили деньги на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Правительство принимает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва Правительства выделено более 633 млн тенге.

    Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.

    «Согласно документу, средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    На сегодняшний день в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов. Произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно.

    Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов», - сказано в сообщении пресс-службы Премьер-Министра РК.

    Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

    Напомним, ежегодно в республике регистрируется порядка 1 тысячи лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тысяч природных возгораний.


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