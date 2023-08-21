633 млн тенге выделили для закупа 71 беспилотника для МЧС Казахстана
Правительство принимает дополнительные меры по дооснащению подразделений МЧС специальными устройствами. На эти цели из резерва Правительства выделено более 633 млн тенге.
Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.
«Согласно документу, средства будут направлены на приобретение 71 беспилотного летательного аппарата и 5 водосливных устройств для воздушных судов МЧС, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
На сегодняшний день в распоряжении подразделений МЧС имеется 27 беспилотных летательных аппаратов. Произошедшие в текущем году пожары и другие ЧС показали, что этого количества недостаточно.
Кроме того, в настоящее время для забора воды из открытых водоемов и ее доставки по воздуху к очагам природных пожаров в наличии имеется 12 водосливных устройств. Авиапарк МЧС при этом состоит из 34 многофункциональных воздушных судов», - сказано в сообщении пресс-службы Премьер-Министра РК.
Таким образом, покупка новых беспилотников и водосливных устройств позволит повысить эффективность соответствующих подразделений при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Напомним, ежегодно в республике регистрируется порядка 1 тысячи лесных и степных пожаров, а также порядка 4 тысяч природных возгораний.