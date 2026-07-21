630 километров новых дорог: в ВКО начинается масштабное обновление дорожной сети

Развитая дорожная сеть — это не только комфортное передвижение, но и основа экономического роста, развития туризма, повышения инвестиционной привлекательности и качества жизни людей. Именно поэтому модернизация транспортной инфраструктуры остается одним из приоритетов акимата Восточно-Казахстанской области, передает Kazinform.

Протяженность автомобильных дорог региона составляет 5,2 тысячи километров. Из них 1,2 тысячи километров — дороги республиканского значения, 1,6 тысячи — областного и еще 2,4 тысячи километров — районные. Сложный рельеф, суровый климат с резкими перепадами температур и интенсивное движение большегрузного транспорта требуют системного подхода к развитию и содержанию дорожной сети.

В 2026 году средним ремонтом планируется охватить 630 километров автомобильных дорог и улиц. 330 километров приходятся на республиканские трассы и 300 километров — на местные дороги.

Фото: акимат ВКО

Особое внимание уделяется ключевым магистралям, соединяющим населенные пункты, туристические маршруты, приграничные территории и крупные экономические центры.

В этом году ремонт ведется на следующих автомобильных дорогах:

Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи,

Усть-Каменогорск — Риддер — граница Российской Федерации,

Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница Российской Федерации.

Одним из крупнейших проектов остается реконструкция Осиновского перевала на трассе Усть-Каменогорск — Алтай — Рахмановские ключи. Уже завершено строительство объездной дороги, продолжаются земляные работы и возведение моста через реку Пихтовка. После завершения проекта маршрут станет безопаснее, быстрее и комфортнее.

Фото: акимат ВКО

Не менее активно обновляется и местная дорожная сеть. Работы ведутся на следующих направлениях:

Усть-Каменогорск — Таргын — Самарское,

Курчум — Калжыр,

Васильевка — Бозанбай,

Кокпекты — Самарское — Васильевская переправа,

Октябрьская переправа — Алтайка — Ново-Хайрузовка,

Аксуат — Бакей — Карасу — Акжар, Улкен-Нарын — Курчум, а также на подъездных дорогах к населенным пунктам.

Для жителей это означает повышение транспортной доступности, сокращение времени в пути и новые возможности для развития бизнеса, отметили в акимате.

Фото: акимат ВКО

Развитие дорожной инфраструктуры — это гораздо больше, чем километры нового асфальта. Это инвестиции в будущее региона. Современные дороги способствуют развитию бизнеса и туризма, делают доступнее медицинскую помощь и образование для жителей отдаленных сел, укрепляют экономические связи и повышают инвестиционную привлекательность Восточно-Казахстанской области.

Каждый новый участок дороги — это еще один шаг к тому, чтобы Восточный Казахстан становился удобнее для жизни, привлекательнее для инвесторов и доступнее для тех, кто хочет открыть для себя один из самых красивых регионов страны, отметили в акимате.