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63 постояльца центра соцуслуг отравились в Алматы, один из них скончался

26 Июля 2021 21:34
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63 постояльца центра соцуслуг отравились в Алматы, один из них скончался

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы у 63 постояльцев центра социальных услуг «Демеу» появились признаки пищевого отравления. Один из них скончался, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информацию, появившуюся в одном из СМИ, прокомментировал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Садвакас Байгабулов.

«В центре социальных услуг «Демеу» 24 июля у 63 человек были жалобы на жидкий стул, другие симптомы не отмечались. После назначенного симптоматического лечения к обеду состояние указанных лиц улучшилось, а к вечеру того же дня жалобы уже не отмечались. На сегодняшний день по информации Центра состояние у данных лиц удовлетворительное, жалоб нет. Экстренных извещений на инфекционное заболевание не поступало», - отметил он.

Санврач также добавил, что, по предварительным данным Центра, 24 июля скончался пациент, который ранее был дважды оперирован, в анамнезе хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и почек. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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