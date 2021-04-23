63 передвижных пункта вакцинации работают в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане перед зданиями торговых домов «Евразия» и «Шаган» начал функционировать передвижной пункт вакцинации против коронавируса. Здесь получить прививку могут все желающие с 10 утра до 4 дня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, всего в Алматинской области действуют 63 передвижных пункта вакцинации. Все они обеспечены активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.

«В Алматинской области продолжается работа по охвату вакцинацией населения. Общее количество прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ, составляет 172. Так же организовано 63 передвижных прививочных пунктов. Спецтранспорт доставляет препараты в самые удаленные населенные пункты Жетысуского региона», - сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Ергали Сыдыманов.

Всего в регионе первый компонент получили 102 008 лиц. 3500 из них привились во 2 поликлинике областного центра. Здесь, согласно подсчетам, в день ставят до 200 доз «Спутника-V».