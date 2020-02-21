63-летнего мужчину от смертельного кровотечения спасли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи Алматы спасли жизнь 63-летнему мужчине от смертельного кровотечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Бригадой скорой помощи он был доставлен в Центральную клиническую городскую больницу с жалобами на боли в поясничной области, общую слабость, головокружение, пульсирование в животе и на повышенное артериальное давление.

При обследовании врачи констатировали разрыв аневризмы брюшного отдела аорты. Пациенту экстренно провели операцию «Лапоротомия, резекция аневризмы терминального отдела брюшной аорты, аорто-подвздошное аллопротезирование. Дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства». То есть лопнувший аневризматический мешок вместе с участком аорты был вырезан и заменен на искусственный сосуд.

Разрыв аневризмы - наиболее частое и тяжелое осложнение данного заболевания и при отсутствии своевременной хирургической помощи сопровождается стопроцентной летальностью, открывается смертельное кровотечение. Тем самым у пациента и у врачей каждая секунда была на счету.

«При разрыве аорты пациент потерял много крови, примерно около 2,5 литров. В связи с этим больному до операции, во время операции и в послеоперационном периоде производилось переливание крови. Два дня пациент находился в отделении реанимации, после чего был переведен в отделение сосудистой хирургии.

На 12-ые сутки пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение»,-рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Рахман Сапарбаев.

По его словам, вовремя выполненная операция при разрыве аневризма брюшной аорты возвращает больных к нормальной жизни, и они практически живут также долго, как и все люди их возраста.

Аневризмой брюшной аорты - это когда диаметр аорты увеличивается более чем в 2 раза в сравнении с нормой, происходит локальное выбухание ее стенки. Прогрессирующее увеличение размеров, напряжение и истончение стенки аневризмы, особенно на фоне артериальной гипертензии, создают постоянную угрозу разрыва и смертельного кровотечения.