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    18:10, 22 Август 2024 | GMT +6

    63 дома построили для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области

    дома, жилье, паводки, строительство
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Кобдинском районе Актюбинской области строят 147 домов. Сданы в эксплуатацию 54 дома в райцентре и девять домов в селе Жарык. Дома полностью готовы к заселению. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы акимата, также 118 семей, получившие компенсации на ремонт домов, привели в порядок свое жилье. Еще для восьми семей было приобретено готовое жилье.

    Заместитель акима области Асылбек Есенбаев оценил ход строительных работ. Он напомнил представителям компаний-подрядчиков, что строительство должно быть завершено в установленные сроки.

    дома, паводки, строительство, Актюбинская область
    Фото: акимат Актюбинской области

    В Актюбинской области в рамках поручений Главы государства проводятся комплексные работы по оказанию помощи пострадавшим от паводка.

    В рамках противопаводковых мероприятий будут построены защитные дамбы «Урал-Уил», «Батыс» и «Саукайын». На три проекта выделен 991 миллион тенге.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Режим ЧС Жилье Строительство Паводки в Казахстане Ущерб Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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