63 дома построили для пострадавших от паводка в Кобдинском районе Актюбинской области

В Кобдинском районе Актюбинской области строят 147 домов. Сданы в эксплуатацию 54 дома в райцентре и девять домов в селе Жарык. Дома полностью готовы к заселению. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы акимата, также 118 семей, получившие компенсации на ремонт домов, привели в порядок свое жилье. Еще для восьми семей было приобретено готовое жилье.

Заместитель акима области Асылбек Есенбаев оценил ход строительных работ. Он напомнил представителям компаний-подрядчиков, что строительство должно быть завершено в установленные сроки.

Фото: акимат Актюбинской области

В Актюбинской области в рамках поручений Главы государства проводятся комплексные работы по оказанию помощи пострадавшим от паводка.

В рамках противопаводковых мероприятий будут построены защитные дамбы «Урал-Уил», «Батыс» и «Саукайын». На три проекта выделен 991 миллион тенге.