РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:13, 29 Август 2024 | GMT +6

    62 млрд тенге потратили казахстанцы на высшее образование

    выпускники, школа, мектеп, жас тілек
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    На долю казахстанцев пришлось 10% от общих трат на образование, передает корреспондент агентства Kazinform. В общем казахстанцы потратили на услуги образования 176 млрд тенге. По данным Бюро национальной статистики, в общем на услуги образования было потрачено 1,7 трлн тенге во II квартале этого года. 86,4% от этой суммы пришлось на бюджет, а 3,4% — предприятий.

    Казахстанцы больше всего потратили на получение высшего образования. За 3 месяца текущего года было потрачено 62,9 млрд тенге. Следующим по популярности идет дошкольное воспитание и обучение (38,2 млрд тенге), а также общее среднее образование (28,4 млрд тенге).

    Больше всего бюджет республики потратил на услуги в области основного среднего образования (798 млрд тенге), дошкольного воспитания (220 млрд тг) и начального образования (179 млрд тг).

    При этом на услуги высшего образования республиканский бюджет потратил всего 106 млрд тенге.

    Ранее стало известно, что Министерством науки и высшего образования дополнительно присуждены образовательные гранты на конкурсной претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ.

    Напомним, был проведен социологической опрос по выбору лучших и худших общежитий университетов страны. В общем рейтинге лидировали Nazarbayev University, Университет КИМЭП и Казахский национальный аграрный исследовательский университет (КазНАИУ).

    Теги:
    Бюджет Вузы Казахстанцы Казахстан Образование Статистика школа
    Данияр Ищанов
    Автор
    Данияр Ищанов
    Сейчас читают
    telegram