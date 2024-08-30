62 млрд тенге потратили казахстанцы на высшее образование

На долю казахстанцев пришлось 10% от общих трат на образование, передает корреспондент агентства Kazinform. В общем казахстанцы потратили на услуги образования 176 млрд тенге. По данным Бюро национальной статистики, в общем на услуги образования было потрачено 1,7 трлн тенге во II квартале этого года. 86,4% от этой суммы пришлось на бюджет, а 3,4% — предприятий.

Казахстанцы больше всего потратили на получение высшего образования. За 3 месяца текущего года было потрачено 62,9 млрд тенге. Следующим по популярности идет дошкольное воспитание и обучение (38,2 млрд тенге), а также общее среднее образование (28,4 млрд тенге).

Больше всего бюджет республики потратил на услуги в области основного среднего образования (798 млрд тенге), дошкольного воспитания (220 млрд тг) и начального образования (179 млрд тг).

При этом на услуги высшего образования республиканский бюджет потратил всего 106 млрд тенге.

Ранее стало известно, что Министерством науки и высшего образования дополнительно присуждены образовательные гранты на конкурсной претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ.

Напомним, был проведен социологической опрос по выбору лучших и худших общежитий университетов страны. В общем рейтинге лидировали Nazarbayev University, Университет КИМЭП и Казахский национальный аграрный исследовательский университет (КазНАИУ).