Дополнительные гранты для абитуриентов предоставило Миннауки РК

Министерством науки и высшего образования дополнительно присуждены образовательные гранты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ, - сообщили в ведомстве.

Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в вуз.

С дополнением к списку образовательных грантов можно ознакомиться здесь.

Ранее, 3 августа, Министерством науки и высшего образования РК и Национальным центром тестирования был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год. Более 104 тысяч абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов. Для абитуриентов, не получивших грант в РК, запустили сall-центр.

На заседании Правительства министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о том, что 10 тысяч дополнительных грантов для абитуриентов предоставят в РК.