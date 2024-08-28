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    01:00, 28 Август 2024 | GMT +6

    Дополнительные гранты для абитуриентов предоставило Миннауки РК

    гранты
    Фото: freepik.com

    Министерством науки и высшего образования дополнительно присуждены образовательные гранты, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

     - Образовательные гранты присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ, - сообщили в ведомстве.

    Всем обладателям гранта необходимо явиться для зачисления в вуз.

    С дополнением к списку образовательных грантов можно ознакомиться  здесь.

    Ранее, 3 августа, Министерством науки и высшего образования РК и Национальным центром тестирования был опубликован список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год. Более 104 тысяч абитуриентов подали заявки для участия в конкурсе по присуждению образовательных грантов. Для абитуриентов, не получивших грант в РК, запустили сall-центр.

    На заседании Правительства министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек сообщил о том, что 10 тысяч дополнительных грантов для абитуриентов предоставят в РК.  

     

    Теги:
    Абитуриенты Вузы Гранты Образование Миннауки и высшего образования РК
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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