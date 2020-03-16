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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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624 тысячи га бывшего военного полигона вернули атырауским крестьянам
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 624 тысячи гектаров бывшего военного полигона вернули крестьянам в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«После возвращения земель военного полигона Тайсойган в состав Казахстана, в Атырауской области в течение двух лет проводились исследования на наличие в почве и воде опасных веществ. По результатам исследований стало известно, что 624 тысячи гектаров возвращенных земель экологически безопасны и пригодны для ведения сельского хозяйства», - сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан.
По его информации, результаты исследований переданы местному акимату. Теперь земли можно выделять местным крестьянам для ведения сельского хозяйства.
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