624 тысячи га бывшего военного полигона вернули атырауским крестьянам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 624 тысячи гектаров бывшего военного полигона вернули крестьянам в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После возвращения земель военного полигона Тайсойган в состав Казахстана, в Атырауской области в течение двух лет проводились исследования на наличие в почве и воде опасных веществ. По результатам исследований стало известно, что 624 тысячи гектаров возвращенных земель экологически безопасны и пригодны для ведения сельского хозяйства», - сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан.

По его информации, результаты исследований переданы местному акимату. Теперь земли можно выделять местным крестьянам для ведения сельского хозяйства.