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624 тысячи га бывшего военного полигона вернули атырауским крестьянам

16 Марта 2020 20:44
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624 тысячи га бывшего военного полигона вернули атырауским крестьянам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 624 тысячи гектаров бывшего военного полигона вернули крестьянам в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«После возвращения земель военного полигона Тайсойган в состав Казахстана, в Атырауской области в течение двух лет проводились исследования на наличие в почве и воде опасных веществ. По результатам исследований стало известно, что 624 тысячи гектаров возвращенных земель экологически безопасны и пригодны для ведения сельского хозяйства», - сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кадыржан Арыстан.

По его информации, результаты исследований переданы местному акимату. Теперь земли можно выделять местным крестьянам для ведения сельского хозяйства.


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Ключевые слова: Атырауская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

А. Соколов

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