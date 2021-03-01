622 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 622 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 42, город Алматы - 96, город Шымкент - 7, Акмолинская область - 75, Актюбинская область - 6, Алматинская область - 70, Атырауская область - 14, Восточно-Казахстанская область - 41, Жамбылская область - 9, Западно-Казахстанская область - 35, Карагандинская область - 32, Костанайская область - 62, Кызылординская область - 8, Мангистауская область - 4, Павлодарская область - 82, Северо-Казахстанская область - 38, Туркестанская область - 1.

Всего в стране выявлено 213431 заболевших.