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вчера 23:46
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вчера 23:16
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62 передовиков сельского хозяйства отметили в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области к профессиональному празднику отметили и наградили 62 тружеников сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, прошло в Доме культуры села Мартук. Лучшим из лучших тружеников сельскохозяйственных предприятий были вручены нагрудные знаки, медали, почётные грамоты и благодарственные письма от министерства сельского хозяйства РК и акима области.
По словам акима области Ондасына Уразалина, за годы независимости поголовье крупного рогатого скота в регионе увеличилось на 110,2%, лошадей - на 111,1%, площадь орошаемых земель - на 109,7%.
«В сфере сельского хозяйства сегодня в регионе трудятся около 34 тысяч человек. Ежегодно в этой сфере открывается около 1000 новых хозяйств. К примеру, с начала этого года создано 861 хозяйство. В текущем году на субсидирование сельхозтоваропроизводителей выделено 24,3 млрд тенге, таким образом, рост объема господдержки по сравнению с 2020 годом составил 25%. В результате такой поддержки увеличилось поголовье скота, мы вышли в лидеры по обновлению сельхозтехники. Благодарим всех вас за самоотверженный труд, обеспечение продовольственной безопасности нашей Родины, за преданность своему делу, любовь к родной земле», - сказал Ондасын Уразалин.
Аким также заверил, что руководство области будет и впредь уделять АПК самое серьезное внимание.
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