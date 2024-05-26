За последние годы наблюдается стабильный рост взаимного потока туристов. По данным статистики, 62% потока иностранных туристов в Казахстане составляют граждане стран Шанхайской организации сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

В Алматы состоялось встреча руководителей туристских администраций государств — членов ШОС, где были подняты наиболее важные вопросы дальнейшего развития и укрепления партнерства в сфере туризма.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев отметил, что туристическая отрасль является важным направлением взаимодействия в рамках ШОС. За последние годы наблюдается стабильный рост взаимного потока туристов. По данным статистики, 62% потока иностранных туристов в Казахстане составляют граждане стран ШОС. Установлен безвизовый режим практически со всеми странами-членами данной организации.

— Туризм оказывает огромное влияние на развитие экономики страны, начиная с рабочих мест на местах и заканчивая важными инвестиционными проектами в ключевых отраслях экономики. Так, Казахстан, располагаясь в сердце Евразии, на перекрестке древнейших цивилизаций мира, пересечении транспортных артерий, как никто другой, понимает необходимость дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, — сказал Ермек Маржикпаев.

На сегодня Казахстан имеет 560 регулярных рейсов в неделю с 28 странами по 114 авиамаршрутам. В том числе 245 рейсов выполняются регулярно между членами Организации, ведется работа над улучшением данного показателя. Кроме того, благодаря 5-й степени «свободы воздуха» такие иностранные авиакомпании, как ИндиГоу (IndiGo), ФлайНас (FlyNas), малазийская ЭйрЭйжаИкс (AirAsia X), получили право выполнять полеты в ряд аэропортов Казахстана без ограничений по частотам и типам воздушных судов.

Министр туризма и спорта РК поднял вопрос развития человеческого капитала и выступил с инициативой реализовать программу академической мобильности среди студентов и профессорско-преподавательского состава университетов туризма.

Кроме того, в рамках Шанхайской организации сотрудничества успешно реализуется проект «Туристическая и культурная столица ШОС». Со слов главы ведомства, Алматы готов передать данный статус следующему городу и поддержать кандидатуру города Циндао Китайской Народной Республики на получение данного статуса.