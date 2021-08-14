6195 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1777

город Алматы - 1021

город Шымкент - 499

Акмолинская область - 283

Актюбинская область - 219

Алматинская область - 228

Атырауская область - 277

Западно-Казахстанская область - 171

Карагандинская область - 365

Костанайская область - 294

Кызылординская область - 170

Мангистауская область - 183

Павлодарская область - 355

Северо-Казахстанская область - 237

Туркестанская область - 116

Итого выздоровевших в Казахстане – 560 373.