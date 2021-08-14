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6195 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
14 Августа 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6195 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1777
город Алматы - 1021
город Шымкент - 499
Акмолинская область - 283
Актюбинская область - 219
Алматинская область - 228
Атырауская область - 277
Западно-Казахстанская область - 171
Карагандинская область - 365
Костанайская область - 294
Кызылординская область - 170
Мангистауская область - 183
Павлодарская область - 355
Северо-Казахстанская область - 237
Туркестанская область - 116
Итого выздоровевших в Казахстане – 560 373.
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