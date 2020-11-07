613 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 45

город Алматы - 32

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 38

Актюбинская область - 4

Алматинская область - 9

Атырауская область - 15

Восточно-Казахстанская область - 253

Жамбылская область - 5

Западно-Казахстанская область - 44

Карагандинская область - 16

Костанайская область - 55

Павлодарская область - 64

Северо-Казахстанская область - 29

Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлены 115439 заболевших.