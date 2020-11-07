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613 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
7 Ноября 2020 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 45
город Алматы - 32
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 38
Актюбинская область - 4
Алматинская область - 9
Атырауская область - 15
Восточно-Казахстанская область - 253
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 44
Карагандинская область - 16
Костанайская область - 55
Павлодарская область - 64
Северо-Казахстанская область - 29
Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлены 115439 заболевших.
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