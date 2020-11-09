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610 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
9 Ноября 2020 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 29
город Алматы - 26
город Шымкент - 3
Акмолинская область - 42
Актюбинская область - 9
Алматинская область - 13
Атырауская область - 4
Восточно-Казахстанская область - 254
Жамбылская область - 4
Западно-Казахстанская область - 45
Карагандинская область - 16
Костанайская область - 60
Павлодарская область - 61
Северо-Казахстанская область - 42
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлены 116772 заболевших.
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