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610 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

9 Ноября 2020 08:01
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610 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 29

город Алматы - 26

город Шымкент - 3

Акмолинская область - 42

Актюбинская область - 9

Алматинская область - 13

Атырауская область - 4

Восточно-Казахстанская область - 254

Жамбылская область - 4

Западно-Казахстанская область - 45

Карагандинская область - 16

Костанайская область - 60

Павлодарская область - 61

Северо-Казахстанская область - 42

Туркестанская область - 2

Всего в стране выявлены 116772 заболевших.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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Автор:

Гульзат Сахова

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