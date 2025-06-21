23:00, 20 Июнь 2025 | GMT +5
61 млрд тенге заплатили туристы за проживание в Казахстане
По данным официальной статистики, в первом квартале 2025 года объем оказанных услуг гостиницами, базами отдыха, гостевыми домами, хостелами и другими объектами размещения на территории Казахстана составил 61 млрд тенге. Это - на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда этот показатель составил 50,7 млрд тенге.
Наибольшие объемы зафиксированы в следующих регионах:
- Алматы — 21,6 млрд тенге;
- Астана — 13,7 млрд тенге;
- Акмолинская область — 5,7 млрд тенге;
- Алматинская область — 2,4 млрд тенге;
- Шымкент — 2,3 млрд тенге;
- Мангистауская область — 2,3 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана ремонтируют подъездные пути к туристическим объектам.