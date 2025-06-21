РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    61 млрд тенге заплатили туристы за проживание в Казахстане

    61 млрд тенге составил объем оказанных услуг в сфере размещения в Казахстане за 1 квартал 2025 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служба Минтуризма и спорта РК.

    Қазақстан қытайлық туристер арасында танымал елдер тізімінде 29-орынға көтерілді
    Фото: акимат Алматы

    По данным официальной статистики, в первом квартале 2025 года объем оказанных услуг гостиницами, базами отдыха, гостевыми домами, хостелами и другими объектами размещения на территории Казахстана составил 61 млрд тенге. Это - на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда этот показатель составил 50,7 млрд тенге.

    Наибольшие объемы зафиксированы в следующих регионах:

    • Алматы — 21,6 млрд тенге;
    • Астана — 13,7 млрд тенге;
    • Акмолинская область — 5,7 млрд тенге;
    • Алматинская область — 2,4 млрд тенге;
    • Шымкент — 2,3 млрд тенге;
    • Мангистауская область — 2,3 млрд тенге.

    Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана ремонтируют подъездные пути к туристическим объектам.

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Цены и тарифы Сфера услуг Иностранцы
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают