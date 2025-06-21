61 млрд тенге заплатили туристы за проживание в Казахстане

По данным официальной статистики, в первом квартале 2025 года объем оказанных услуг гостиницами, базами отдыха, гостевыми домами, хостелами и другими объектами размещения на территории Казахстана составил 61 млрд тенге. Это - на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда этот показатель составил 50,7 млрд тенге.

Наибольшие объемы зафиксированы в следующих регионах:

Алматы — 21,6 млрд тенге;

Астана — 13,7 млрд тенге;

Акмолинская область — 5,7 млрд тенге;

Алматинская область — 2,4 млрд тенге;

Шымкент — 2,3 млрд тенге;

Мангистауская область — 2,3 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что в восьми областях Казахстана ремонтируют подъездные пути к туристическим объектам.