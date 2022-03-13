609 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 609 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 7,

в городе Алматы - 17,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 18,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 49,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 5,

в Жамбылской области - 119,

в ЗКО - 275,

в Карагандинской области - 30,

в Костанайской области - 24,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 18,

в СКО - 42,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 280 971 человек.