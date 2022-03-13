08:16, 13 Март 2022 | GMT +6
609 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 609 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 7,
в городе Алматы - 17,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 18,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 49,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 5,
в Жамбылской области - 119,
в ЗКО - 275,
в Карагандинской области - 30,
в Костанайской области - 24,
в Кызылординской области – 0,
в Мангистауской области - 1,
в Павлодарской области - 18,
в СКО - 42,
в Туркестанской области - 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровел 1 280 971 человек.