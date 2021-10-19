600 тысяч гектаров новых орошаемых земель вовлекут в оборот в рамках «Ауыл - Ел бесігі»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев поделился планами по реализации проекта «Ауыл - Ел бесігі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере агропромышленного комплекса будет реализовано 934 инвестиционных проектов на сумму 4,5 трлн тенге. Вовлечение в оборот 600 тысяч гектаров новых орошаемых земель позволит создать 70 тысяч семейных хозяйств», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в 2,5 раза увеличится производительность труда в сельском хозяйстве. В 2 раза увеличится экспорт продукции АПК с доведением доли переработанной продукции до 70%.

Будет обеспечено стабильное повышение доходов 1 млн сельских жителей за счет формирования 7 крупных экосистем.

Будут созданы 500 тысяч рабочих мест.

«Реализация проекта «Ауыл - Ел бесігі» придаст новый импульс развитию сельских территорий, обеспечивая повышение качества жизни и благосостояния сельского населения», - заключил министр.

Ранее министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал, какие села вошли в проект «Ауыл - Ел бесігі».