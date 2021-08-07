600 тонн сена горело в крестьянском хозяйстве в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В селе Тарлаулы Аягозского района Восточно-Казахстанской области на территории крестьянского хозяйства произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
На момент прибытия пожарных подразделений горело 600 тонн сена.
Спасатели оперативно справились с пламенем на площади 540 кв. м.
В тушении пожара участвовали пять огнеборцев и одна пожарная машина, 12 работников крестьянского хозяйства и четыре единицы техники.
По причине пожара отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем.
ДЧС ВКО обращается к жителям сел и руководителям крестьянских хозяйств с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения уборочной кампании и заготовки грубых кормов:
- к работам по заготовке сена и его складированию допускается только та автотехника, которая оборудована искрогасителями и первичными средствами пожаротушения;
- территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников;
- расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров, располагать скирды на 50 метров от зданий и строений;
- не допускается складирование сена на крышах сараев в близи жилых строений, а также загромождение проходов и проездов;
- при перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.
При пожаре звоните по номеру 101.
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