600 тонн сена горело в крестьянском хозяйстве в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В селе Тарлаулы Аягозского района Восточно-Казахстанской области на территории крестьянского хозяйства произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

На момент прибытия пожарных подразделений горело 600 тонн сена. ​

​Спасатели оперативно справились с пламенем на площади 540 кв. м.

В тушении пожара участвовали пять огнеборцев и одна пожарная машина, 12 работников крестьянского хозяйства и четыре единицы техники.

По причине пожара отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем.

ДЧС ВКО обращается к жителям сел и руководителям крестьянских хозяйств с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в период проведения уборочной кампании и заготовки грубых кормов:

- к работам по заготовке сена и его складированию допускается только та автотехника, которая оборудована искрогасителями и первичными средствами пожаротушения;

- территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников;

- расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров, располагать скирды на 50 метров от зданий и строений;

- не допускается складирование сена на крышах сараев в близи жилых строений, а также загромождение проходов и проездов;

- при перевозке сена на транспорте высота его укладки не должна превышать 4,5 метра.

​ При пожаре звоните по номеру 101.



