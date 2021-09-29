600 тонн продукции реализуют на ярмарке в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередная сельскохозяйственная региональная ярмарка состоится в столице в эти выходные, 2-3 октября. В этот раз свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители Карагандинской области, также можно будет приобрести товары предпринимателей Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ярмарка традиционно пройдет на площади у ТРЦ «Хан Шатыр» (пересечение ул. им. Д.Кунаева и пр. Туран).

Свою продукцию представят 126 фермерских хозяйств и перерабатывающих предприятий 9 районов и 4 городов Карагандинской области.

Всего планируется реализовать более 600 тонн продукции. На прилавках будут представлены 117 наименований продуктов питания, в том числе:

- мясо всех видов - 150,1 тонн,

- рыба - 4,3 тонны,

- яйца - 200 тыс. штук,

- молочная продукция - 20 тонн,

- картофель и овощи - 495 тонн

- колбасные, кондитерские, хлебобулочные изделия - 11,4 тонны.

Ярмарка будет проводиться с соблюдением санитарных норм, рекомендованных Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана.

Напомним, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской и Актюбинской областей.